Šauzberger: Neophodno napredovati u procesu EU integracija ZB

BEČ – Apsolutno je neophodno napredovati u procesu približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, smatra Franc Šauzberger, savetnik odlazećeg evropskog komesara za susedsku politiku i proširenje Johanesa Hana.

Šauzberger je, u izjavi Tanjugu, povodom imenovanja Lasla Tročanjija za budućeg komesara za proširenje, istakao da zna da je budućoj predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen jedan od prioriteta širenje EU na Zapadni Balkan.

„Međutim, odluke kojom brzinom će to ići zavisi, najpre, od zemalja regiona, koliko brzo ispunjavaju uslove, a zatim od članica Unije. Nije stvar komesara, to znam po mom iskustvu rada za Hana, da odlučuje o brzini, već je to stvar članica EU. Velike odluke ne donosi komesar, već članice Unije“, objasnio je on.

Bivši predsednik austrijske pokrajine Salcburg kaže da Tročanji najpre mora da prođe glasanje u Evrospkom parlamentu, ali da je jasno da će resor proširenja ostati u mađarskoj nadležnosti.

Prema njegovim rečima, važno je da taj komesar ne sprovodi samo stavove Mađarske već čitave EU.

Šauzberger smatra da će biti važno u radu komesara pre svega da uveri skeptične zemlje poput Francuske I druge zapadnoevropske da je vreme za dalji korak u procesu proširenja EU.

„Apsolutno je potrebno napredovati sa Balkanom. Smatram da treba još više vršiti prijateljski pritisak kako bi region napredovao, jer ako to EU ne čini, onda će to otvoriti prostor za snage izvan EU“, ukazuje on.

(Tanjug)