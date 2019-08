SD: Mladić s posebnim potrebama umro u zatvorskoj bolnici

SPLIT – Kristian Vukasović (18) iz Jesenica, mladić sa posebnim potrebama, koji je bio osuđen na osam meseci zatvora, uz izrečenu bezbednosnu meru obaveznog lečenja, umro je u splitskoj bolnici, gde je dovezen iz istražnog pritvora, piše splitska Slobodna Dalmacija i kao nalaz obdukcije navodi da je on žrtva „psihičke smrti“.

Kristianovo srce i mozak su zatajli zbog straha, piše list i dodaje da ga je „zatvor doslovce ubio“.

Podseća se da je Kristian na osam meseci zatvora osuđen za samo jedan dan u Opštinskom sudu u Splitu, a, kako stoji u optužnici, proglašen je krivicim nakon što je priznao da je od 28. do 30. marta ove godine na predelu Sumpetar, u mestu Jesenice, podmetnuo četiri požara.

Sva četiri puta palio je travu pokraj svoje porodične kuće, a najveća šteta je iznosila 3.000 kuna za tri izgorele komšijske masline.

Kristianu je produžen istražni pritvor, iz kojeg je, kako se navodi, izašao u komi i nakon tri sedmice preminuo.

„Zakazali DORH, sudije, zatvorska uprava: Kristian Vukasović umro je zbog – pet izgorenih maslina!; Mladić se od straha noćima tresao u krevetu na Bilicama, borio se sa suicidalnim mislima…“, piše Slobodna Dalmacija.

Navodi se da je u mladić u komu pao pod čudnim okolnostima, a potom preminuo u bolnici.

List pita ko je mladića s posebnim potrebama strpao u zatvor s najgorim kriminalcima?!

Inače, mladić je priznao krivično delo, a prilikom priznanja je rekao sudiji:

„Osjećam se krivim i žao mi je što se to dogodilo. Kad biste me sada pustili na slobodu, nikada više to ne bih napravio. Obećavam da se ništa slično neće ponoviti. U istražnom sam zatvoru četiri meseca i uzimam propisanu terapiju“, rekao je na suđenju Kristian.

List piše da je Kristian govoreći to već proživeo agoniju boravka na Bilicama tokom četiri meseca, gde se noćima tresao u krevetu od straha od okruženja u kojem se nalazio.

Tokom tog perioda tri je puta bio hospitalizovan u Zagrebu u Bolnici za osobe lišene slobode zbog suicidalnih misli, a jednom je isekao i podlaktice. Zdravstveno stanje već mu je tada bilo ozbiljno narušeno i Kristian je praktično molio za milost.

U izveštaju sudsko-psihijatrijskog veštačenja je, inače, zapisano da Kristian boluje od piromanije, što spada u poremećaj navika i impulsa. U vreme počinjenja krivičnog dela, zabeleženo je, Kristian je bio neuračunljiv zbog smanjene mogućnosti kontrole ponašanja zbog izuzetno jakog poriva.

Ranije nije bio osuđivan, a utvrđeno je i da komšija kojem su izgorele masline, a ni Hrvatske šume nisu bile zainteresovane za krivično proganjanje optuženog.

(Tanjug)