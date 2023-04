SDA u DF su jedno političko telo; Izetbegović i Komšić sesni kraja karijere

MOSTAR – Politikolog Martin Mikulić izjavio je da su SDA i DF jedno političko telo, kao i da su lideri tih stranaka, Bakir Izetbegović i Željko Komšić, svesni da im se bliži kraj političke karijere i sami shvaćaju da su došli do tačke kada nema povratka.

Najavljeni protesti, kazao je, idu u prilog tome.

„Sasvim je svejedno je li registrovano u jednu ili dve stranke. Svesni su da se bliži kraj njihovom načinu delovanja, smicalicama i svim destruktivnim stvarima koje su postojale prethodnih dvadeset godina“, kazao je Mikulić u emisiji Kompas RTV-a Herceg-Bosne.

Komentarisao je i nametanje mogućih odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita za formiranje Vlade Federacije BiH.

„Siguran sam, ukoliko se donesu neki novi amandmani da će uključivati zaštitni mehanizam ponajpre namenjen prema Hrvatima u FBiH koji su ranjivi zbog svoje brojnosti“, smatra Mikulić.

To je obrazložio time što je američka politika u BiH dugo bila na svojevrsnom autopilotu, ali se poslednjih godina to menja. „Sada sledi razdoblje izolacije SDA i DF-a jer stalno imaju zapaljivu retoriku koja ne donosi ništa produktivno, a poslednjih godina su se međunarodni akteri u to itekako uverili i ulažu napore da se takav način funkcioniranja više ne ponavlja“, rekao je Mikulić, preneo je mostarski portal Dnevnik.

Osudio je zapaljivu i nacionalističku retoriku opzicije u Republici Srpskoj nakon što je hrvatski predsednik Zoran Milanović posetio Derventu. „Ali, to neće imati nikakvog uticaja na relaciji politički Mostar – politička Banjaluka“, kazao je Mikulić.

(Tanjug)

