Šef Bionteka začuđen politikom naručivanja EU

BERLIN – Šef farmaceutskog koncerna „Biontek“ Ugur Sahin začuđen je politikom naručivanja vakcine od strane EU i podseća da je EU nešto pred Božić odobrila vakcinu „Biontek-Fajzer“ i počela sa vakcinacijom, te da sada čeka na odobrenje drugih vakcina.

„Postojala je pretpostavka da će još mnoge druge firme izaći sa vakcinom. Očigledno vlada utisak dobićemo dovoljno, neće sve biti tako loše, i imamo sve pod kontrolom „. To me čudi , rekao je on za nemački magazin „Špigel“,

Naime, EU je sklopila ugovor o nabavci vakcine sa više potencijalnih proizvođača.

Trenutno, kako je istakao nije „ružičasto “ stanje kada je reč o raspoloživim vakcina jer nedostaju one koje su odobrene, pa „Biontek “ mora da popuni rupe.

Zbog toga je partner „Fajzer“, kaže, u razmatranju mogućnosti povećanja proizvodnje svog preparata.

Sahin je kazao da „Biontek“ krajem januara želi da ima jasnoću o daljim količinima proizvodnje vakcine.

„Pokušavamo da pridobijemo nove partnere za saradnju, koji bi za nas proizvodili. Ali nije baš tako stanje da svuda u svetu postoje neiskorišćene specijalizovane fabrike koje od danas na sutra mogu da proizvode vakcinu u potrebnom kvalitetu “ objasnio je on.

