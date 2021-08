Šef izraelske diplomatije: Neće biti palestinske države za vreme Benetove vlade

Ministar spoljnih poslova Izraela Jair Lapid izjavio je danas da rešenje izraelsko palestinskog sukoba po modelu dve države neće biti moguće dok vladu predvodi Naftali Benet.

„To se neće desiti u ovom sastavu (rotacione) vlade“, rekao je Lapid za izraelske medije, dodavši medjutim da on smatra da je to najbolje rešenje za sukob.

Na pitanje da li će se išta promeniti kada na osnovu dogovora o rotaciji on zameni Baneta na funkciji premijera Lapid je odgovorio da bi to moglo da se desi jer on želi odvajanje od Palestinaca.

„Nemam nikakvog interesa da vladam nad više od dva miliona Palestinaca u Gazi i 2,9 miliona u Judeji i Samariji“, objasnio je šef izraelske diplomatije koristeći biblijsko ime za Zapadnu obalu.

U intervjuu za TV Kanal 13 Lapid je takodje rekao koje su razlike izmedju njegovog i Benetovog stava.

„Ja verujem u dve države za dva naroda, premijer ne veruje u to“, rekao je Lapid, vodja partije centra Ima budućnosti (Ješ atid).

Od početka je postojalo razumevanje da je nova Vlada Izraela više okrenuta unutrašnjim pitanjima, podsećaju izraelski mediji.

Lapid se osvrnuo na izraelsko palestinske odnose uoči predstojeće Benetove posete Vašingtonu i sastanku sa predsednikom SAD Džozefom Bajdenom na kome će se izmedju ostalog razgovarati o sukobu dva naroda.

Najavljujući sastanak Bela kuća je to potvrdila, navodeći da će Benetova „poseta biti takodje mogućnost da dva lidera diskustuju o nastojanjima da se napreduje ka miru, bezbednosti i prosperitetu za Izraelce i Palestince“.

Benet koji predvodi desničarsku partiju Jamina (Desno) i bio je generalni direktor organizacije jevrejskih naseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali jasno je govorio ranije da ne podržava palestinsku državu.

U poredjenju sa bivšim premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom koji je podržavao demilitarizovanu državu Palestinu, Benetovi stavovi su još čvršći.

U vladajućoj koaliciji su medjutim partije koje su za rešenje po modelu dve države, poput Lapidove.

Administracija predsednika SAD Džozefa Bajdena nije vršila pritisak da se obnove mirovni pregovori zamrznuti od 2014. godine, ali je insistirala da Izrael ne preduzme nikakve korake koje bi ugrozili obnovu tog procesa.

Iako pregovora nema izmedju Izraela i Palestinaca oni kontaktiraju posebno o bezbednosnim pitanjima.

Pošto je vlada položila zakletvu u junu ministar odbrane Beni Ganc je razgovarao sa palestinskim predsedikom Mahmudom Abasom. Novi predsednik Izraela Isak Hercog je takodje razgovarao s Abasom.

Netanjahu koji je 12 godina bio neprekidno na vlasti retko je to činio.

Ni Benet ni Lapid nisu razgovarali sa palestinskim predsednikom otkako su na funkciji.

(Beta)

