Seks skandal potresa Francusku: Uhapšen ruski umetnik koji je objavio snimak (foto)

Ruski kontroverzni umetnik uhapšen je u Francuskoj nekoliko dana nakon što je objavio seks-snimke Makronovog bivšeg kandidata za gradonačelnika Pariza.

Samoprognani ruski umetnik Pjotr Pavlenski priveden je u Francuskoj zbog napada nožem. Hapšenje je usledilo ubrzo nakon što su snimci seksa koje je objavio naveli kandidata za gradonačelnika Pariza da se povuče iz trke, piše u tekstu RT.

Pavlenskog je policija uhapsila pošto je u subotu napustio hotel u Parizu, javio je „Parizijen“. BFM TV je objavila da je umetnik tražen još od incidenta na zabavi 1. januara zbog „razbojništva uz upotrebu opasnih sredstava“.

U to vreme, Rus se, kako se izveštava, žestoko svađao sa grupom ljudi i zgrabio nož. Na kraju je povredio dvojicu ljudi, ali je i sam pogođen flašom u glavu.

Kako je Pavlenski naveo političara da se povuče

Umetnik tvrdi da je morao da se suoči sa desetak protivnika i nož je koristio samo da bi ih uplašio. Rekao je da je potom bacio oružje na pod, a da nikoga nije ranio.

On već izdržava trogodišnju uslovnu kaznu za podmetanje požara na ulazu u „Francusku banku“ još 2017. godine, u znak protesta kako bi se ukinula „tiranija“ i podstakla nova revolucija u zemlji.

Francuski organi za sprovođenje zakona imali su mesec i po dana da privedu Pavlenskog, ali su odlučili da se povuku u zaista zanimljivom trenutku.

On je punio novinske stupce zbog svoje uloge u seks-skandalu u koji je umešan kandidat za gradonačelnika Pariza Bežamen Grivu iz stranke Emanuela Makrona.

