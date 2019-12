Seks skandal: Profesorka spavala sa pet učenika, pronašli i eksplicitne snimke (video)

Fiona Vioti (30) spavala je sa dečacima u školi Bišops Dajosesan Koledž“ u Kejptaunu između 2013. i 2019, potvrdila je istraga. Udata profesorka istorije u jednoj od najelitnijih škola u Južnoafričkoj Republici imala je seksualnu aferu sa bar pet učenika, prenose mediji.

if she is guilty she needs to be locked and registered as a paedophile #FionaViotti pic.twitter.com/Adil26W3A6

— tichaona (@titchdefyne) October 15, 2019