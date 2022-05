Selakovic: Sijarto zatrazio da se Srbiji odmah ponudi clanstv

BRISEL, 16. maja ( Tanjug) – Šef diplomatije Srbije Nikola Selaković kaže da se u Briselu na zajedničkom sastanku ministara spoljnih poslova EU i Zapadnog Balkana razgovaralo o situaciji u regionu, ali i o krizi na istoku Evrope odnosno sukobu Ukrajine i Rusije.

Selaković je rekao da je svako od ministara sa Zapadnog Balkana iskoristio priliku da predstavi pozicije svoje zemlje, ali i da čuje koji je odnos članica EU prema tome.

”Neke države članice, među kojima su Poljska i baltičke zemlje, iskoristile su priliku da na vrlo eksplicitan način stave do znanja da se od nas očekuje usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, što podrazumeva i uvođenje sankcija Rusiji”,izjavio je Selaković.

Dodao je da nemali broj država EU nije iskoristio situaciju da se ”dokazuje nad Srbijom” i iznosi takvu vrstu zahteva.

Selaković je posebno istakao istupanje međarskog šefa diplomatije Petera Sijarta za kojeg kaže da je osvedočeni prijatelj Srbije.

”On je naveo da EU ne treba da očekuje od Srbije donošenje takve teške odluke sve dok Srbiji ne ponudi nešto što će biti najmanje jednako šteti koju bi Srbija pretrpela posezanjem za takvom jednom odlukom. To nešto što bi trebalo da joj ponudi jeste momentalno punopravno članstvo u EU ocenivši da je Srbija već odavno zrela za to da postane članica Unije”, preneo je Selaković.

On je u ime Vlade Srbije i MSP zahvalio mađarskom kolegi na principijelnoj, jasnoj i čvrstoj podršici evropskom putu Srbije.

Na pitanje Tanjuga šta je EU ponudila kao konkretnu pomoć Zapadnom Balkanu u suočavanju sa posledicama rata u Ukrajini, Selaković je rekao da je o pomoći i podršci govorilo više ministra spoljnih poslova EU, ali da nije bilo konkretnih predloga.

Naveo je i da se poruka koju je on preneo na današnjem sastanku u Briselu odnosila na to da je Srbija od prvih dana sukoba u Ukrajini zauzela jasnu poziciju smatrajući da svako rešavanje problema oružanim putem nema podršku Srbije, da se Beograd zalaže za primenu mirnih i diplomatskih sredstava u rešavanju sukoba i sporova i da ostaje čtvrsto na poziciji jednog od ključnih načela međunarodnog javnog prava i međunarodnih odnosa, a to je poštovanje teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti međunarodno priznatih čalnica UN što Ukrajina i jeste.

”Mi smo to potvrdili kroz naše glasanje u relevantnim međunarodnim organizacijama, na prvom mestu Generalnoj skupštini UN. Naš kredibilitet da nastupamo sa tih pozicija se ne dovodi u pitanje”, kaže Selaković.

On je dodao da je na sastanku u Briselu skrenuo pažnju na ekonomsku situaciju u Srbiji i činjenično stanje o tome odakle Srbija dobija energente, gas i naftu i ukazao da je Srbija tu u drugačijoj poziciji u odnosu na sve druge koji su danas nastupali na zajedničkom sastanku ministara spoljnih poslova EU i Zapadnog Balkana u Briselu.

(Tanjug)

