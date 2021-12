Šeparović: Kovid potvrde ustavne

ZAGREB – Ustavni sud Hrvatske potvrdio je danas da je odlučeno da su kovid potvrde u skladu sa Ustavom, a predsednik ovog suda Miroslav Šeparović je izjavio da je odlučeno i o bezbednosnoj meri obaveznoog testiranja pacijenata u zdravstvu i sistemu socijalne zaštite.

„Te mere imaju zakonsko uporište i posvećene su zaštiti zdravlja ljudi, a prvenstveno najranjivijih grupa i zaključili smo da je mera prikladna da ostvari cilj zaštite zdravlja, nužna je, nije bilo manje restriktivnih mera od nje i nije imala prekomerni teret za one na koje se odnosi. Mera je razumna, zasniva se na stručnim i naučnim radovima, prema tome, nema diskriminacije“, rekao je Šeparović.

On je otkrio da je novo u odluci da Štab civilne zaštite mora da objasni zašto svaku odluku donosi i da objasni ustavno načelo proporcionalnosti. To dosad nismo tražili, ali to će biti korisno za sve“, rekao je Šeparović, preneli su hrvatski mediji.

Kada je reč o ocenjivaju ustanovnosti kovid potvrda u javnom sektoru, predsednik ustavnog suda je rekao da će se o tome odlučivati kada vlada donese svoj stav o tome.

Odluka Ustavnog suda o kovid potvrdama doneta je uz tri izdvojena mišljenja, koja će biti objavljena naknadno.

(Tanjug)

