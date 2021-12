Sergej Rjabkov: „Postoji mogucnost da se ponovi Kubanska raketna kriza“

MOSKVA – Rusija smatra da postoji mogućnost da se ponovi Kubanska raketna kriza, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov.

„Sasvim je moguće da dođe do toga. Ako, što bi se reklo, kolege sa druge strane to ne shvate i ako sve nastavi da se odvija kao do sad, po logici razvoja događaja možemo se iznenada probuditi i naći u nečem sličnom. To bi bio opšti neuspeh diplomatije, ali još imamo vremena da pokušamo da se dogovorimo na razumnoj osnovi“, rekao je Rjabkov, preneo je Sputnjik.

(Tanjug)

