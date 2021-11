Si Đinping: „Kina neće tražiti dominaciju nad jugoistočnom Azijom“

PEKING – Kineski lider Si Đinping je izjavio danas da njegova zemlja neće tražiti dominaciju nad jugoistočnom Azijom niti će maltretirati svoje manje susede, usred kontinuiranih trvenja oko Južnokineskog mora.

Si je to rekao tokom virtuelne konferencije sa članicama Asocijacije država jugoistočne Azije (ASEAN), održane povodom obeležavanja 30. godišnjice odnosa između Kine i te grupacije, prenosi agencija AP.

An Khoun SamAun/National Television of Cambodia via AP

(Tanjug)

