Si naložio ubrzanje zakljucanje ugovora o slobodnoj trgovin

PEKING – Predsednik Kine Si Đinping naložio je svom Ministarstvu za trgovinu da sa našom vladom nastavi i brzo okonča razgovore o ugovoru o slobodnoj trgovini, preneo je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, ukazujući da je to velika stvar za Srbiju.

Vučić je, nakon razgovora sa Sijem, novinarima kazao da je imao srdačan razgovor sa kineskim kolegom, koji je konstatovao da dve zemlje imaju zaista celično, veliko, iskreno prijateljstvo.

„Kada napravite ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom onda zaista za strane investitore i zapada postaje najunosnije da investiraju u Srbiju, jer će imati najšire tržište na svetu. To je velika stvar za našu Srbiju“, kazao je on izrazivši uverenje da će ti pregovori moći da se završe još ove godine.

Naglasio je da je taj sporazum ogromna nada i za naše prerađivače, poljoprivredne proizvođače.

„Takođe smo govorili o uspostavljanju aviolinije Beograd-Peking, Beograd-Šangaj, o čemu je veoma pozitivno govorio Si. Verujem da ćemo u toku ove godine i to uspostaviti. Time bi uzeli još jedan avion A330, koji bi saobraćao dirketno između Kine i Beograda. Posle dve do tri godine uspostavili bi liniju koja bi donosila zaradu, ali i doprinosila razmeni poslovnih ljudi. To sve doprinosilo bi brzom razvoju Srbije“, kazao je Vučić.

Ukazao je da je predsednik Si insistirao na podršci teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.

Takođe su, kaže, govorili i o svim infrastrukturnim projektima na kojima zajednički radimo, a država Kina finansira, kao što je Fruškogoriski koridor, u vezi kojeg je nedavno Eksim banka odobrila kredit.

„O svim našim međusobnim pitanjima smo razgovarali, a tako i o vojno tehničkoj saradnji. Si je rekao da želi ubrzanje saradnje. Rekao je da zbog kovid19 nije mogao da dođe u Sbriju, i da to jedini razlog, kao i da se raduje i nada skorijoj poseti Srbiji“, preneo je Vučić.

On je podsetio da sa Kinom otvaramo uskoro fabriku vakcina u Beogradu. Vučić je istakao da rezultati i trend rasta trgovinske razmene pokazuju da su Si i on bili u pravu kada su govorili o jačanju odnosa dve zemlje.

„Srećan sam načinom i tonom komunikacije. Si je bio veoma opušten, što za kineskog predsednika nije čest slučaj“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.