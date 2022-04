Sijarto: Mađarska neće podrzati bilo kakve sankcije Dodiku

BANJALUKA – Mađarska neće mijenjati svoju spoljnu politiku koja podrazumijeva ispunjavanje nacionalnih interesa, izjavio je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto.

On je za RTRS, u prvom intervjuu nakon pobede partije Fides premijera Viktora Orbana na parlamentarnim izborima, rekao da Brisel mora uvažiti volju naroda i da lideri Evropske unije moraju razgovarati sa legitimno izabranim predstavnicima, a ne zagovarati sankcije.

Ponovio je da se protivi sankcijama koje su ranije bile predložene za srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika i dodao da će Mađarska pokrenuti program ekonomskog razvoja, a da će za BiH i Republiku Srpsku iz EU biti obezbeđeno 30 miliona evra.

„Moguće sankcije protiv demokratski izabranog lidera Srba u Bosni i Hercegovini, da li bi one pomogle da se unapredi sigurnost i situacija u BiH? Da li bi to pomoglo da se doprinese napretku države? Definitivno ne! Pa zašto onda to radimo, hajde da radimo stvari koje će pomoći, da ne radimo stvari koje će izazvati samo štetu“, rekao je Sijarto.

Istakao je da Mađarska neće podržati bilo kakvu vrstu sankcija Dodiku.

„Nećemo podržati sankcije protiv bilo kog demokratski izabranog predstavnika ovde, jer bi te sankcije izazvale ogromnu štetu ovom regionu, a ako bi izazvalu veliku štetu u regionu, izazvali bi i negativne posledice i za našu državu“, naveo je Sijarto.

Prema njegovom mišljenju, potrebno je razgovarati sa liderima na zapadnom Balkanu, a ne samo, kako je rekao, „pisati saopštenja u Briselu“.

„Hajde da pričamo sa liderima na zapadnom Balkanu, hajde da ih pokušamo razumeti. Skupimo hrabrosti da dođemo ovde i pričamo s njima direktno. Pisanje saopštenja iz Brisela o Zapadnom Balkanu je lako. Zašto ne dođu ovde, zašto ne pričaju, zašto ne uđu u suštinu problema. Zašto ne donesu odgovorne odluke“, rekao je šef mađarske diplomatije.

Istakao je da je Mađarskoj u interesu da na zapadnom Balkanu vlada mir i stabilnost i naveo da kolegama iz zapadne Evrope nastoji da objasni da bez zapadnog Balkana Evropa nije kompletirana.

„Kada kažu da na primer Rusi ili Turci, Kinezi žele da utiču na zapadni Balkan, ja im kažem, gledajte to je globalna politika i naravno da žele da utiču ovde, ali mi Evropljani moramo da utičemo. Imamo najviše šansi da uspemo, ali ako uvek pričamo o mogućim sankcijama, ako osuđujemo nećemo biti u prilici da iskoristimo našu šansu“, rekao je Sijarto.

On smatra da je potrebno videti šta je regionu potrebno za brže pristupanje Evropskoj uniji.

„Zašto ne damo kandidatski status Bosni i Hercegovini, zašto to ne ponudimo i Srbima i Crnogorcima, zašto ne započnemo pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Ako nismo do sada to uradili, ne treba onda da se žalimo na uticaj drugih zemal?a, ali ostaćemo bez šanse. Ako izgubimo priliku, ako ne ubrzamo proces integracije, to je prilika za druge. Ne treba da plačemo zbog toga, ovo je kao fudbalska utakmica, obe ekipe žele da daju gol, ne treba da se sramimo ako protivnik to uradi pre nas, takva je igra“, istakao je Sijarto.

(Tanjug)

