„Situacija je izmakla kontroli“: Prva žrtva na grčkoj granici (video)

Sirijac, migrant, koji je pokušao da pređe iz Turske u Grčku preminuo je od povreda zadobijenih danas prilikom intervencije grčkih bezbednosnih snaga koje sprečavaju migrante da pređu granicu, rekla su dva turska bezbednosna izvora za Rojters.

Incident se dogodio pošto je turska vlada otvorila granice prošle nedelje i dopustila migrantima da krenu ka Evropi.

❗Location: Evros – Greece

Athens forces can't hold refugees

Things got out of hand at the border pic.twitter.com/89TAdw0jir

— Nuruddevle (@mermer_tezgah) March 1, 2020