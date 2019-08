Skandal: Bolsonaro žestoko uvredio Bridžit Makron, francuski predsednik pobesneo (foto)

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je danas da se brazilske žene sigurno stide svog predsednika Žaira Bolsonara.

Bolsonaro is frightened by the international outcry of the burning Amazon. In retaliation to @EmmanuelMacron , he responded with his traditional macho sarcasm. He compared Michelle Bolsonaro to Brigitte Macron, suggesting that President Macron political statements were "jealously" pic.twitter.com/sxfoKFSbPw

Time je nastavljen verbalni sukob između Makrona i Bolsonara, koji je, kako podseća agencija Rojters, uvredio Makronovu suprugu na svom Fejsbuku, rugajući se na račun njenih godina.

Makron je u Bijaricu novinarima rekao da je taj Bolsonarov postupak ogromno nepoštovanje prema njegovoj ženi, Brižit.

Nakon što je Makron optužio Bolsonara za požare u Amazoniji i da laže u vezi promene njegove politike prema klimatskim promenama, Bolsonaro je na Fejsbuku uporedio izgled svoje 37-godišnje supruge Mišel i Makronove 66-godišnje supruge Brižit, podseća britanska agencija.

“Ne ponižavajte čoveka hahaha”, napisao je Bolsonaro u komentaru, a mnogi mediji i korisnici društvenih mreža su ga zbog toga prozvali seksistom.

Makron je rekao da je to tužno, pre svega, kako je naveo, za Bolsonara ali i za Brazilce.

“Pošto gajim veliko poštovanje za narod u Brazilu, nadam se da će uskoro imati predsednika koji odgovara tom poslu”, dodao je Makron.

"It's sad first and foremost for him and the Brazilians"

Macron hits back at Bolsonaro after the Brazilian president endorsed a social media post insulting the French First Lady #G7Biarritz pic.twitter.com/P7f7eyeb9o

— Bloomberg TicToc (@tictoc) August 26, 2019