Slika decenijama visila u kancelariji, nisu znali da vredi bogatstvo (foto)

Za sliku, koja je decenijama bila na zidu u opštinskoj zgradi u Briselu, definitivno je utvrđeno da je originalno delo flamanskog majstora Jakoba Jordansa.

Posle analize, stručnjaci su utvrdili da je to najstarija poznata Jordansova verzija Svete porodice, naslikana početkom 17. veka.

«La pintura de la sala de Bruselas resulta ser un original del maestro flamenco Jacob Jordaens»

«Painting in Brussels hall turns out to be an original by Flemish master Jacob Jordaens»https://t.co/JJMZvgLHGM pic.twitter.com/nfihiNdiTj

— Sinelo (@sinelo1968) December 9, 2020