Šmit: Dodik se ponaša kao drvoseča

SARAJEVO – Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit ocenio je danas da se srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik ponaša „kao drvoseča u šumi“ i dodao da očekuje da on bude ozbiljan i pristojan u odnosu sa političkim protivnicima.

Šmit je ocenio da Dodik dolazi u fazu da ga ljudi neće shvatiti ozbiljno i poručio mu da se „brine o svojoj zemlji, o Republici Srpskoj i BiH, a međunarodna zajednica neka ne bude njegova briga“.

„Inače, kakav je to nivo rasprava, čemu to? Isto kao drvoseča u šumi se ponaša. Ne, od čoveka koji obavlja takvu funkciju kao Dodik očekujem da se ponaša ozbiljno, da bude seriozan, pristojan i da se tako odnosi prema svojim političkim protivnicima i prema meni. I želim to jasno da mu kažem i poručim. Nemam nameru i nisam baš raspoložen na tom nivou da razgovaram uopšte“, rekao je Šmit.

Dodiku je poručio “da se bavi ozbiljnom politikom i pristojnom politikom“, a ne samo da „naduvava nekakve zakone”, prenosi Klix.ba.

„On je poslednjih meseci i sedmica u RS-u donosio neke propise koji su u suprotnosti sa Dejtonom, ali hajde zajedno da se angažujemo za poboljšanje cele situacije. Mislim da neki lav koji posebno glasno riče, da je on ustvari jako miran i jako krotak“, rekao je Šmit.

Dodik od početka mandata Šmita insistira da je on nelegalno postavljen za visokog predstavnika u BiH, jer ga na tu funkciju nije izglasao Savet bezbednosti UN.

(Tanjug)

