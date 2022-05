Šmit: Izbori u BiH moraju biti održani

BERLIN – Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Kristijan Šmit poručio je danas da izbori u BiH, zakazani za 2. oktobar, moraju da budu održani i da međunarodna zajednica neće dopustiti da ovaj proces propadne zato što nema novca.

Šmit je to rekao u opširnom intervjuu za Dojče vele, ne precizirajući konkretno odgovor na pitanje da li je spreman da upotrebi svoja ovlašćenja kako bi omogućio održavanje ovih izbora.

On je ponovio da su izbori esencija, srž demokratije.

„Onaj ko izbore degradira i svodi ih na taktički manevar, taj ne razume da građanin kroz izbore ostvaruje osnovno pravo da učestvuje u upravljanju zemljom. Zato izbori moraju da se održe i svi moramo da stvorimo uslove za njihovo održavanje“, rekao je Šmit.

Izrazio je žaljenje što do sada Savet ministara nije uspeo da donese odluku o finansiranju izbora u vreme kada BiH još nema usvojen fiksni budžet.

„Više puta smo na to ukazivali na međunarodnom nivou, ne samo prijateljskim, već i oštrim tonom. Moram reći da bih veoma, veoma voleo da vidim da Savet ministara usvoji budžet“, rekao je Šmit i dodao:

„Trebalo bi samo znati da međunarodna zajednica, a tu mislim i na sebe, neće dozvoliti da izbori propadnu zato što nema novca. Novca u Bosni ima i ako niko ne bude spreman da usvoji i pokrene te mehanizme, onda se u pomoć mora pozvati međunarodna zajednica“.

Na pitanje o mogućnosti da Nemačka pošalje više snaga u misiju Eufor-Altea, Šmit kaže da bi ga to veoma obradovalo.

Ne radi se samo o tome da se ta misija brojčano ojača, kaže Šmit i dodaje da se radi i o fleksibilnosti, kako bi se mogle obezbediti bezbednosne garancije date građanima BiH.

„I to nema veze samo s brojem vojnika, već i sa njihovim poreklom. Dobro je i ispravno da se u to uključe i druge evropske zemlje“, kaže Šmit.

O mogućem ruskom vetu i blokadu ove misije, čiji mandat ističe u novembru, Šmit kaže da je u Savetu bezbednosti UN, gde je prošle sedmice podneo izvveštaj o situaciji u BiH, bilo zanimljivo čuti, kako kaže, ruski doprinos toj raspravi u kojoj je ukazano na mogućnost ulaganja veta na produženje misije Eufor-Altea.

„Ipak, to nije bila jasna najava. Više sam to shvatio kao nagoveštaj toga kako oni, pod sadašnjim okolnostima, kao strana u ratu, sagledavaju to šta se sprema na jesen i šta je izvodljivo“, rekao je visoki predstavnik.

Prema njegovom mišljenju, kaže, to nije ključno pitanje ni za Rusku Federaciju, ni za druge zemlje.

„Ključno je pitanje da li se to u načelu podržava ili se pokušava da se tako nešto ispregovara. Videćemo. Mogu samo snažno da preporučim da se, sveedno kojim pravnim sredstvima, obezbedi nastavak misije Eufor-Altea“, rekao je Šmiti.

(Tanjug)

