Šmit: Milanović da prestane da vređa, Dodik poseban slucaj

SARAJEVO – Visoki predstavnik za BiH Kristijan Šmit poručio je hrvatskom predsedniku Zoranu Milanoviću da bi on, kao šef jedne države, morao da se ponaša pristojno i prestane da vređa druge ljude, pa i njega, a za srpskog člana Predsedništva Milorada Dodika rekao da je „poseban slučaj“.

Šmit je to naveo za Dojče vele, na pitanje da prokomentariše to što Dodik dovodi u pitanje njegov legitimitet na poziciji visokog predstavnika, kao i oštre kritike koje je Milanović ranije uputio na njegov račun.

Šmit je, odgovarajući, kako navodi Dojče vele, ljutitim glasom rekao da Milanović njega „nije kritikovao“, već uvredio.

„Moram da kažem da to ne ide, ta forma političke komunikacije koja ovde postoji. (i dalje ljutitim glasom). Čak i kada je neko predsednik neke zemlje, od njega se očekuje pristojnost i poštovanje prema drugom. Gospodin Dodik je, rekao bih, poseban slučaj, jer on tu retoriku neguje godinama. I oni u Sarajevu koji su dozvolili sebi da se malo potpale trebalo bi da imaju na umu, a ja to veoma dobro znam: ako više ne bude visokog predstavnika, onda nema ni stabilnosti“, rekao je Šmit.

On je dodao da će sa te funkcije otići tek kada put u evropske integracije bude obezbeđen.

„Mnogi, međutim, po tom pitanju ne preduzimaju ništa. Umesto što mene zasipaju uvredama, bolje bi im bilo da rade, donose zakone i iznalaze rešenja. Nemam šta više da kažem o toj gospodi“, rekao je Šmit.

Milanović je prozivao Šmita jer ne koristi svoja ovlašćenja kako bi nametnuo izborni zakon koji bi osigurao prava Hrvata u BiH, rekao je da je Šmit nelegalno izabran na dužnost visokog predstavnika i namerno ga nazivao pogrešnim imenima.

(Tanjug)

