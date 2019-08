Smrt bogataša i seksualnog prestupnika Epstajna otvorila mnoga pitanja i pokrenula teorije …

Američko Ministarstvo pravde i Federalni istražni biro (FBI) istražuju nedavnu smrt američkog milijardera Džefrija Epstajna koje deluje kao samoubistvo, preneo je Glas Amerike i dodao da je Epstajn, koji je optužen za seksualnu zloupotrebu i podvodjenje maloletnica, bio dobro povezan sa bogatim i moćnim ljudima, medju kojima su i predsednici Donald Tramp i Bil Klinton, kao i britanski princ Endrju.

Epstajn (66) u subotu ujutru pronadjen je mrtav u ćeliji zatvora na Menhetnu, u Njujorku.​ Oni koji optužuju Epstajna razočarani su što se neće sa njim suočiti na sudu i što neće biti osudjen na zatvorsku kaznu.

Medjutim, spekuliše se da će istraga o seksualnoj zloupotrebi i podvodjenju maloletnica biti nastavljena bez obzira na njegovu smrt. Jedna od žena koje su optužile Epstajna, Virdžinija Giufre rekla je za Njujork tajms da su žrtve „mnogo radile da bi stigle do ovog momenta i da im je Epstajn to sada uzeo“.

Ministar pravde Vilijam Bar najavio je da će Epstajnova smrt biti istražena. „Smrt Epstajna otvara mnoga pitanja na koja moramo odgovoriti“, rekao je Bar.

Neki mediji su preneli da je Epstajn bio pod posebnim nadzorom nakon što je prošlog meseca navodno pokušao da se ubije, ali da mu je taj nadzor ukinut krajem jula.

Pošto je pronadjen mrtav, na internetu su počele spekulacije o njegovom navodnom ubistvu. Na Tviteru se pojavio haštag „Epstajnovo ubistvo“ (#EpsteinMurder ) a takve tvitove je preneo čak i američki predsednik Donald Tramp.

Republikanski senator Rik Skot, guverner Floride gde su se desila neka od krivičnih dela za koja se teretio Epstajn, pozvao je nadležne u zatvoru da objasne šta se desilo.

„Federalna uprava za zatvore mora da odgovori na pitanja o sistemskim propustima u zatvoru na Menhetnu ili krivičnom delu koje je ovoj kukavici omogućilo da se ne suoči sa kaznom“, naveo je Skot na Tviteru. Bivši federalni tužilac na Menhetnu Prit Bahara rekao je da je zatvor pod video nadzorom i da će snimci sigurno pokazati šta se desilo.

Džefriju Epstajnu je prošlog meseca odbijen zahtev da uz kauciju bude pušten na slobodu do početka sudjenja, a izjasnio se da nije kriv za optužbe koje su mu se stavljaju na teret, a to je da je u periodu od 2002. do 2005. u svoje vile na Floridi i na Menhetnu dovodio desetine maloletnica, od kojih su neke imale 14 godina, i plaćao im hiljade dolara za seksualne usluge.

​Da bi izbegao federalnu optužnicu 2008. godine, bogataš je priznao krivicu na državnom nivou, u Floridi, gde je optužen za podvodjenje i korišćenje usluga osobe mladje od 18 godina za prostituciju. Tada je postigao tajnu pogodbu sa tužilaštvom i tako je okončana federalna istraga zbog koje je mogao da završi doživotno u zatvoru.

Umesto toga, odslužio je 13 meseci i traženo je da plati naknadu desetinama svojih žrtava, koje su tada bile tinejdžerke. Epstajn je takodje bio registrovan kao seksualni prestupnik, dodao je Glas Amerike.

(Beta)