Snažna tropska oluja pogodila Teksas, vanredno stanje u 13 oblasti (video)

Američki saveznu državu Teksas pogodila je tropska oluja Imelda, a zvaničnici Hjustona navode da je zbog poplava više od 1.000 ljudi spaseno ili evakuisano.

WATCH: Major #Flooding in #Houston & SE #Texas 9/19/2019, #Tropical #Storm #Imelda will hover over Houston area for next few days

WATCH: Major Flooding in Houston & SE Texas 9/19/2019 https://t.co/SQuDrLT9nq via @YouTube

— Tetova News (@tetovanews) September 19, 2019