Snouden najavljuje „kraj slučaja Asanž“ : Ključni svedok priznao da je lagao

Ključni svedok u slučaju američkog Ministarstva pravde protiv Džulijana Asanža priznao je da je izmislio ključne optužbe u optužnici protiv osnivača Vikiliksa. On je naveo američke vlasti da veruju da je Asanž od njega tražio da „hakuje“ računare kako bi pristupio snimcima privatnih razgovora parlamentaraca na Islandu, objavio je islandski nedeljnik.

„Ovo je kraj slučaja protiv Džulijana Asanža“, napisao je bivši radnik CIA i američke Agencije za nacionalnu bezbednost (NSA) Edvard Snouden pozivajući se na ova otkrića.

This is the end of the case against Julian Assange. https://t.co/bhFCfVBuq0

— Edward Snowden (@Snowden) June 26, 2021