Šokirao policiju: Obećao da će se predati nakon dve godine bekstva – postavio neverovatan uslov (video)

Policija u Konektikatu dobila je krajnje nesvakidašnji ponudu od Džosa Simsa (Jose Simms, 29) koji je u bekstvu već dve godine.

Begunac je kontaktirao policiju i rekao da će se predati ukoliko njegova fotografija koju su objavili pod sloganom „traži se“ dobije dovoljno lajkova na društvenim mrežama, prenose mediji.

Za njegovo hapšenje je izdato 7 naloga, a veruje se da se krije negdje u Njujorku. Prvi nalog za hapšenje je izdat zato što se nije pojavio na suđenju u vezi sa porodičnom svađom i rizikom da će povrediti dete.

Džos je putem Facebook stranice policijske stanice kontaktirao policajca i dogovorio da će se predati ako njegova fotografija dostigne 15.000 lajkova. Navodno, policajac je uspeo njegovu prvobitnu „ponudu“ od 20.000 lajkova da spusti na 15.000.

Tako je policajac objavio na Facebooku ovu neobičnu ponudu i pozvao ljude da lajkuju Džosovu fotografiju i razmenjuju na Instagramu, Twitteru, Facebooku i „svim ostalim platformama za koje ni ne znam“, ali i da jave policiji ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o njegom kretanju ili prebivalištu.

Dok su kriminolozi i stručnjaci za bezbednost kritikovali ovakav potez policije navodeći da je nedopustivo da od prekršaja i bekstva prave vic, ljudima na društvenim mrežama se uglavnom dopala ideja.

Neki su čak predložili da njegova predaja policiji bude uživo snimana na društvenim mrežama. Policija je na takve predloge rekla da to ne dolazi u obzir jer se „ipak negde mora podvući linija“.

Police in Torrington struck an unusual deal with Jose Simms in the hope it would lead to an arresthttps://t.co/QDzPqpQ2dY

— Sky News (@SkyNews) May 23, 2019