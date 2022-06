Šolc: Nemačka očekuje da se kandidati pridruže sankcijama

BEOGRAD – Nemačka želi da ponovo pogura evropsku perspektivu Zapadnog Balkana obećanu pre dve decenije u Solunu, i istovremeno očekuje od kandidata da se pridruže sankcijama protiv Rusije, istakao je danas u Beogradu nemački kancelar Olaf Šolc.

„Kada je reč o evropskoj integraciji podržavamo sve težnje Zapadnog Balkana, a na tom putu su potrebne reforme u vladavini prava, slobodi medija, borbi protiv korupcije. Vidimo da je usvojena pravosudna reforma, koja predstavljaju takav napredak, ali potrebni su dalji koraci“, kazao je on na zajendičkoj konmferenciji za novinare sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Šolc je preneo da je sa Vučićem razgovarao i o dijalogu sa Prištinom.

„Napredak u dijalogu je nešto što je potrebno. Pozvao sam sve lidere da se pobrinu da dođe do pomaka, da se sklopi niz malih dogovora, koji bi u celini unapredili normalizaciju odnosa“, poručio je on.

Rekao je da Nemačka podržava aktivnosti izaslanika EU za dijalog Miroslava Lajčaka.

Šolc je, na zajedničkoj konferenciji za štampu posle susreta sa Vučićem, rekao da je Evropa zaokupljena strašnim ratom koji je Rusija započela protiv Ukrajine.

„Već imamo veliki broj ljudskih žrtava, razorenih gradova i sela, i imamo velike gubitke u obe vojske. To je strašan besmisleni rat zbog imperijalističke vizije Rusije. Važno je da EU i svi zajedno pokazujemo solidarnost sa Ukrajinom, da pomognemo da se brani protiv agresije. Uveli smo sankcije, i važno je da se tome što veći broj zemalja priključi“, podvukao je on.

Šolc je naglasio da su sankcije instrument, pored isporuke naoružanja, koji pomaže Ukrajini da može sama da da odredi svoju budućnost i brani svoju suverenost, teritorijalni integritet, i da na kraju ima sposobnu vojsku.

„To je nešto što je cilj sankcija. Sankcije su efikasne, mnogo efikasnije od sankcije uvedenih posle aneksije Krima. Svako mora znati da sankcije koje smo uveli sada, šesti paket, su nešto što neće nestati tako brzo čim stane rat. Uslov za ukidanje je da Rusija mora prihvatiti da ne može diktirati mir sa Ukrajinom, već da mora pregovarati i dogovoriti sporazum kojim se vraća teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine“, objasnio je on.

Ukazao je da je razgovarao sa Vučićem i o situaciji u BiH, i rekao da nema smisla ugrožavati budućnost BiH secensionističkim tendencijama.

Izrazio je nadu da će planirani izbori biti održani.

Šolc je naglasio da je saradnja za Nemačku veoma važna i da želi da zemlje zapadnog Balkana i Srbija napreduju i imaju punu evropsku perspektivu.

„EU će u budućnosti biti uspešna samo kao velika celina. Moramo zajedno braniti naše vrednosti i bilo bi dobro da zemlje Zemlje Balkana budu deo toga“, dodao je on.

U vezi bilateralnih odnosa ocenio je da je nedavno potpisani bilateralni sporazum iz oblasti kulture nešto što će dalje produbiti odnose dve zemlje u toj oblasti.

Šolc je podvukao da se ekonomski odnosi dve zemlje razvijaju dobro, izrazio uvedenje da će trend rasta radnih mesta koje nemačke kompanije u Srbiji stvaraju biti nastavljen.

Ukazao je da će se večeras sastati sa liderima regiona u Solunu, podsetivši da je pred skoro 20 godina doneta u Solunu odluka o pružanju evropske perspektive Zapadnom Balkanu.

„Tada niko nije mislio da će to trajati 20 godina. Važno je da taj proces dobije novu dinamiku, da krenemo sa mrtve tačke. Zbog toga ćemo ponovo uspostaviti Berlinski proces. Zajedno sa velikim brojem partnera radićemo na podsticanju pristupnog procesa. Pridaću tome veliki značaj, i to ne samo u Nemačkoj, već u celoj EU“, poručio je on.

(Tanjug)

