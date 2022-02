Šolc u Moskvi pozdravio povlačenje dela ruskih trupa

MOSKVA – Nemački kancelar Olaf Šolc pozdravio je povlačenje dela ruskih trupa sa granice Ukrajine i izrazio zadovoljstvo što ima priliku da danas u Moskvi razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o složenoj situaciji koja trenutno pritiska Evropu.

Šolc je pozdravio povlačenje dela ruskih trupa sa granica Ukrajine, ističući da još nisu iscrpljene diplomatske opcije da se izbegne sukob.

„To što čujemo da su neke snage povučene je dobar znak“, rekao je Šolc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Putinom, prenosi Rojters.

U svom obračhanju u Kremlju Šolc se osvrnuo na tenzije u Ukrajini, ali je takođe ukazao na ekonomske veze Nemačke sa Rusijom koje komplikuju napore Zapada da se dogovore o tome kako kazniti Rusiju u slučaju invazije.

„Sada kada je u Evropi po pitanju bezbednosti složena situacija moramo da razgovaramo. Drago mi je da je to moguće“, poručio je Šolc, preneo je Sputnjik.

Nemački kancelar je posle sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom rekao i da je posvećen tome da tranzit gasa kroz Ukrajinu funkcioniše.

„Posvećeni smo obezbeđivanju tranzita gasa u Evropi kroz Ukrajinu, Belorusiju, Poljsku i Severni tok 1, u skladu sa sporazumima koje imamo. Takođe želimo da obezbedimo miran razvoj u Evropi“, rekao je Šolc na zajedničkoj konferenciji za novinare.

Upitan o gasovodu Severni tok 2, Šolc je ponovio da, iako je posvećen tome da se obezbedi da do sukoba u Ukrajini ne dođe, u slučaju da se to dogodi, može da se očekuje da će to imati posledica, navodi Rojters.

On je ocenio da bi rusko priznanje samoproglašenih Narodne Republike Donjecka (DNR) i Narodne Republike Luganska (LNR) bilo „politička katastrofa“ i kršenje sporazuma iz Minska, prenela je agencija RIA Novosti.

Državna Duma Rusije izglasala je danas nacrt rezolucije o priznanju samoproglašenih Narodne Republike Donjecka (DNR) i Narodne Republike Luganska (LNR), a predsednik Donjeg doma parlamenta Vjačeslav Volodin najavio je da će dokument odmah biti upućen predsedniku države, prenela je ranije agencija RIA Novosti.

(Tanjug)

