Spasojević smenjen zbog izjave o Milu Đukanoviću

PODGORICA – Načelnik Istražnog zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Predrag Spasojević, na čiju kuću su nedavno bačene bombe, nije više na toj poziciji, potvrđeno je portalu RTCG.

Protiv Spasojevića je UIKS, kako se navodi, pokrenut disciplinski postupak zbog medijskih istupa, i davanja službenih podataka neovlašćenom licu, rečeno je portalu u vladi.

U toku disciplinskog postupka, Spasojević će biti prebačen na drugo radno mesto, a novi načelnik je izabran Vlado Šćepanović.

Spasojević je, podseća se, gostujući na TV A plus kazao da vrlo brzo očekuje predsednika Crne Gore i DPS-a Mila Đukanovića kod njega i da će mu spremiti ćeliju po svim standardima.

Na tu izjavu reagovali su iz DPS-a i kabineta predsednika države, ističući da je Spasojević na krajnje neprimeren način nasrnuo na najvišu državnu instituciju, na predsednika države i da se mora pokrenuti odgovarajući postupak pred državnim organima.

Menadžmet Uprave za izvršenje krivičnih ogradio se od njegovih izjava, „posebno onih koje sadrže bilo koji politički segment, a koje nisu spojive sa poslovima i radnim zadacima državnog službenika i nameštenika UIKS-a“.

Kada su početkom decembra na kuću Spasojevića aktivirane bombe pričinjena je manja materijalna šteta.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je krivični predmet protiv osumnjičenih Željka Lakušića (34) i Filipa Popovića (21), zbog krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti i krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, izvršenog na štetu načelnika Istražnog zatvora Predraga Spasojevića.

Stanojević je za RTCG danas rekao da je odluku da bude raspoređen na drugo radno mesto primio i da će na kraju disciplinskog postupka dokazati da nije kriv.

„Sve što sam uradio, uradio sam u cilju zaštite svoje porodice. Na kraju disciplinskog postupka dokazaću da nisam kriv. U to sam sasvim uveren. Što se tiče prebacivanja na drugo radno mesto i do sad sam odgovarao svim profesionalnim zadacima u punom kapacitetu, tako da će to sigurno biti i u ovom slučaju“, rekao je Spasojević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.