Srbija je bila i bice faktor stabilnosti u celom regionu

NJUJORK – Predsednik Aleksandar Vučić istakao je večeras u UN da bez obzira na to što Srbija još uvek oseća posledice grubog kršenja osnovnih odredbi međunarodnog javnog prava, od temeljnih principa UN ne odustaje, kao i da je naša zemlja bila i da će biti faktor stabilnosti u celom regionu.

Vučić je naglasio da Srbija sa mnogo dobre volje traga za kompromisom u vezi sa Kosovom i Metohijom, pod pokroviteljstvom EU, a u okviru dijaloga Beograda i Prištine. „Srbija je okarakterisana kao potencijalni faktor destabilizacije u regionu, samo zato da ne bi govorila istinu – da princip nepovredivosti granica mora pođednako da važi za sve. Srbija je bila i biće faktor stabilnosti u celom regionu“, poručio je Vučić.

Srbija će nastaviti da se zalaže za dosledno poštovanje načela nepovredivosti granica, uvažavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta i svih ostalih država članica UN, naglasio je Vučić.

„Uprkos ovakvom našem stavu, mnogi u ovoj sali i danas imaju problem sa poštovanjem teritorijalnog integriteta Srbije. Pitate se zašto? Zato što oni poseduju silu, a mi smo u njihovim očima mali i slabašni. Međutim, kao što ste mogli da čujete, mi ipak imamo snage da na ovom mestu iznesemo istinu“, naglasio je Vučić.

Poručio je da posebnu zahvalnost Srbija duguje svim onim državama članicama UN, koje u ovom trenutku čine neupitnu većinu u Generalne Skupštini, koje podržavaju teritorijalni integritet Republike Srbije, a posebno na prostoru i teritoriji Kosova i Metohije. „Dodatno ohrabruje što se broj zemalja koje podržavaju pozicije Srbije uvećao u periodu između održavanja dve sednice, što je trend koji se mora nastaviti, jer je od posebnog značaja da ostanemo verni osnovnim principima utkanim u Povelju UN, poput načela nepovredivosti granica, istakao je Vučić.

Dodao je da Republika Srbija i on kao njen predsednik, veoma strpljivo i sa mnogo dobre volje tragaju za kompromisom u vezi sa Kosovom i Metohijom, pod pokroviteljstvom EU, a u okviru dijaloga Beograda i Prištine.

„To je težak proces, on traje već duže od 10 godina, ali mi ne vidimo alternativu. Bolje je sto godina pregovarati nego jedan dan ratovati. Uveren sam da ćemo doći do obostrano prihvatljivog rešenja, zasnovanog na kompromisu, zato što je to apsolutno jedini način da postignemo naš cilj, a to je uspostavljanje dugotrajnog mira, kao preduslova prosperitetnog života za Srbe i Albance na našim prostorima“, naveo je Vučić.

Istakao je da smo sve druge opcije već istrošili i da bar što se tiče Srbije – ne želimo ni u snu da se vraćamo na staze sukoba, konflikta i krvoprolića.

Region Balkana, kaže, ne može da podnese još jedan sukob.

„Ja se uzdam da ćemo u tom naporu imati dobru volju i razumevanje naših međunarodnih partnera, zato što i oni dobro znaju da su neke ranije odluke njihovih vlada bile loše i da nisu radile za budućnost našeg regiona i svetskog mira. Beograd ovaj proces vodi u veoma kompleksnim okolnostima u kojima je prisutan hibridni rat i prljava kampanja u delu međunarodne javnosti protiv naše zemlje na različitim poljima“, rekao je Vučić.

Podsetio je na citate i navode svetskih medija da će Srbija napasti svoje susede i da predstavlja pretnju po regionalnu stabilnost i istakao da se, naravno, to nikada nije dogodilo i da je to bila samo jedna u nizu brojnih laži protiv Republike Srbije. „Srbija, uprkos mnogim neistinama i falsifikatima, podržava Dejtonski mirovni sporazum. Teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i integritet Republike Srpske unutar BiH. I zato što je smatrala da politika sankcija koje su danas uvedene protiv Ruske Federacije nikome ne može doneti dobre rezultate“.

Vučić je naglasio da narodi Balkana imaju kapacitet da nastave suživot u budućnosti kao prijatelji i partneri koji imaju zajedničku viziju članstva u ujedinjenoj Evropi.

„To dobro znam, zato što smo već prevazišli mnoge barijere koje su između naših naroda stajale godinama i koštale su nas hiljada života i protraćene budućnosti. Srbija i Albanija, na primer, danas imaju najbliže i najprijateljskije odnose u celoj svojoj viševekovnoj zajedničkoj istoriji na prostoru Balkanskog poluostrva“, naveo je on.

Kaže da je bilo potrebno samo da trezveno i pragmatično razgovaramo o našoj budućnosti, a ne o prošlosti.

„Da razgovaramo o tome kako da rešimo probleme koji muče naše ljude, naše kompanije, radnike, studente i preduzetnike. Mnogo smo diskutovali i sami smo došli do brojnih rešenja koja su već ukinula barijere koje su između nas postojale bez ikakvog racionalnog razloga. Pre svega u ekonomiji, trgovini i protoku ljudi i kapitala“, rekao je Vučić.

Kaže da Srbija, Albanija i Severna Makedonija već tri godine sprovode projekat Otvoreni Balkan koji ima jasnu ideju – otvoriti region za ljude, za robu, usluge, za kapital i kompanije, da bismo dobili područje koje će trajno biti oslobođeno tenzija, napetosti i konflikta.

Pored neupitne zajedničke ekonomske koristi koju ova inicijativa sa sobom donosi, ona ima i širu dimenziju, pre svega u spajanju ljudi različitih kultura i promocije diverziteta, što svakako doprinosi opštem razvoju društava u ovom delu Evrope, istakao je predsednik Vučić.

„Srbija i na ovaj način, zapravo, nastavlja da doprinosi miru, stabilnosti i procesu pomirenja u regionu, a čime svakako daje značajan doprinos i bezbednosti na globalnom nivou“, dodao je on.

Imali smo za to i inspiraciju u rečima jednog od najvećih diplomata u istoriji i velikog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Daga Hamaršelda da ova organizacija ‘nije kreirana da ljudsku vrstu odvede u raj, već da čovečanstvo spasi od pakla’. (Wasn’t created to take mankind into paradise, but rather, to save humanity from hell), zaključio je Vučić.

(Tanjug)

