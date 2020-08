Strašne scene: Najmanje 17 ljudi poginulo pri padu aviona (foto, video)

Najmanje 17 ljudi je poginulo, a jedan putnik je preživeo pad teretnog aviona na naseljeni deo Džube, neposredno nakon poletanja sa aerodroma u glavnom gradu Južnog Sudana.

Antonov An-26 cargo plane crashes after takeoff from Juba Airport, South Sudan. At least four occupants on board have died. https://t.co/Mr5k1wmi9V pic.twitter.com/zFANu5KIkX

— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) August 22, 2020