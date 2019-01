Teretni avion Boing 707 sa deset putnika srušio se u Iranu pri teškim vremenskim uslovima, prenela je iranska agencija ILNA.

A Boeing 707 cargo plane has crashed in Karaj airport near capital Tehran pic.twitter.com/zIceqb5Q1N

— Mohammad Hashemi (@mo_hashemi) January 14, 2019