Srušio se „Boing 737“ sa 180 putnika nakon poletanja sa aerodroma u Teheranu (foto, video)

Ukrajinski avion „Boing 737“ na letu za Kijev srušio se odmah nakon poletanja sa aerodroma u Teheranu, prenela je televizija RT.

Avion je najverovatnije pao zbog tehničkih problema, prenose iranski mediji, jer je veći deo vazdušnog prostora u regionu čist zbog noćašnjih iranskih raketnih napada na američke baze u Iraku.

Reading reports of a Ukrainian 737 down in Tehran within the last hour. Obviously no confirmation, but this one matches and the track log ends abruptly. pic.twitter.com/WXmvoNIEYy

— Matt Gjedde (@mdgjedde) January 8, 2020