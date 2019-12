Srušio se vojni avion na Antarktiku, traga se za 38 osoba (foto)

Srušio se čileanski vojno-transportni avion S-130 „Herkules“ sa 38 ljudi, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo zemlje na tviteru. Prvobitno je bilo saopšteno da je nestao na putu za Antarktik.

Chilean Air Force C130 Hercules plane crashes while en route to Antarctica https://t.co/NKoLnPNvnW #C130 #Antarctica #Planecrash #Chile By Captain Jimmy

— Captain Jetson Airline & Travel News (@JetsonLes) December 10, 2019