Šta se moglo čuti na HRT o Vučiću, opoziciji, Srbiji uopšte

ZAGREB – Srbija živi u prošlosti, a „velikosrpstva“ se neće odreći ni za narednih 50 godina, ocene su koje su se mogle čuti u najnovijem izdanju emisije „Peti dan“, koja petkom ide na hrvatskom javnom servisu, a poslednja je u celini bila posvećena Srbiji.

Kuriozitet je da je jednočasovna analiza zbivanja u Srbiji danas priređena u danu u kojem je Evrostat potvrdio da je srpski BDP u prvom kvartalu imao rast od 5 odsto, a hrvatski svega 0,4 procenta, ali to, očekivano, nije ni spomenuto.

Naprotiv, Srbija živi u prošlosti, kako reče novinar Tihomir Dujmović i to „duboko u prošlosti“, a hrvatski mediji previše zaviruju u njeno dvorište, ali, ocenjuje Dujmović, o događajima u Srbiji izveštavaju previše površno.

“Srbija je na izborima pokazala da je važno znati da je tvrdokorno ostala u četničkim rukama, da dva miliona Srba nije imalo problem da ponovo izaberu četnika na vlast”, rekao je Dujmović, koji tu, jedinu, referencu srpskog predsednika Aleksandra Vučića bazira na Hrvatskoj omiljenom Vučićevom istupanju u Glini.

Dujmović kaže da se Srbija neće odreći velikosrpstva ni za 50 godina, jer to, kaže, nije uradila ni 30 godina od rata. “Srbija se neće odreći velikosrpstva to je jedan kroz jedan, ostaće nedemokratska I velikosrpska narednih 50 do 100 godina”, rekao je Dujmović.

Kao agument u prilog tome navodi da 30 godina nakon rata dva miliona građana na izborima glasa za Vučića.

Aleksandar Musić je pak analizirao „srpsku opoziciju“, te rekao da je ona izvršila samoubistvo, da je vode potrošeni političari poput Dragana Đilasa i Vuka Jeremića, a da je jedini „tračak svetlosti“ Boško Obradović, kojeg, međutim, i starice nazivaju faštistom I ljotićevcem, zahvaljujući srpskim tabloidima.

Opozcija se, kaže, bavi promašenim temama.

Potpisivali su u „svoje vreme“ sve šsto su im tražili kosovski Albanci I što je od njih tražila međunarodna zajednica, a sada, navodi Musić, pokušavaju da glume nacionaliste.

Musić kaze da su lideri srpske opozicije “patetitčni”, a da im je najveća greška to što su igonorišu Vučićevo biračko telo, koje je, kaže, ogromno.

Kaže I da je Vučiheva mašinerija kreirana tako da ima I svoje četničko, kao I evropsko I socijalno lice.

(Tanjug)

