Samo nekoliko sati nakon što je ukinuto ratno stanje, savetnik predsednika Ukrajine Jurij Birjukov je saopštio da su ukrajinske snage zauzele praktično celokupnu „sivu zonu“ — zemlju koja razdvaja ukrajinske snage od samoproglašenih republika Donjecka i Luganska.

Granice te zone su utvrđene Minskim sporazumima, a bilo kakav ulazak trupa na tu teritoriju predstavlja direktno i grubo kršenje važnog međunarodnog dokumenta.

„Siva zona“ je postojala kako bi se stvorila zona bezbednosti i kako ne bi došlo do razmene vatre između dve zaraćene strane.

Ruski politikolog Anton Bredihin ne isključuje mogućnost da bi nakon tog događaja mogla da usledi nova agresija na Donbas i to uoči novogodišnjih praznika.

„Tek treba utvrditi da li se to stvarno dogodilo. Svakog meseca ukrajinska vojska izveštava o tome da se pomera napred za 50 do 100 metara. Tu informaciju su, po pravilu, uvek demantovale vlasti Donjecka i Luganska. Ako bi ukrajinska vojska stvarno napredovala tako, oni bi za ove četiri godine već stigli do ruskih granica. Ako su ukrajinske snage zaista uzele pod kontrolu ’sivu zonu‘, onda je to direktno kršenje Minskih sporazuma i stvaranje snažnog faktora nestabilnosti u regionu, jer na taj način Ukrajina pokazuje da je spremna za radikalne akcije, a to znači da će žitelji Donjecka i Luganska za Novu godinu od Ukrajine dobiti veoma opasan ’poklon‘ — velike ofanzivne operacije“, rekao je Bredihin za Sputnjik.

Ekspert dodaje da je Ukrajina faktički započela proces povlačenja iz Minskih sporazuma.

„Kontrola ’sive zone‘ je snažan izazov ne samo za Donjeck i Lugansk, već i za Rusku Federaciju i ova situacija pokazuje da se Ukrajina ne pridržava Minskih sporazuma. Dakle, kako je ranije bio pokrenut proces povlačenja iz svih sporazuma sa Rusijom, Ukrajina sada takođe započinje i proces povlačenja iz Minskih sporazuma“, smatra politikolog.

Prema rečima Birjukova, Ukrajina je donedavno držala dve trećine te „sive zone“, koja je nastala kada je pokrenuta vojna akcija još 2014. godine, a sada je praktično cela u ukrajinskim rukama.

Nešto ranije su predstavnici Narodne milicije samoproglašene Luganske Narodne Republike saopštili da ukrajinske snage nameravaju da zauzmu celokupnu „sivu zonu“ i da je ukrajinska vojska tamo već poslala tehniku i ljudstvo.

Takvi potezi kijevskih vlasti mogu da dovedu do jačanja tenzija i pogoršavanja situacije u Donbasu.

Govoreći o daljem razvoju događaja, ruski vojni ekspert Boris Rožin predviđa da će ukrajinske oružane snage koristiti taktiku „vučji čopor“, koja podrazumeva formiranje malih grupa koje mogu da vode ofanzivu u različitim pravcima.

Ekspert je uveren da takav način ratovanja neće doneti uspeh ukrajinskoj vojsci, s obzirom da su odbrambene snage Donbasa dobro pripremljene za odbijanje takvih napada.

