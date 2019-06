Šta su dogovorili Putin i Tramp

Prve izjave posle susreta lidera Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa nagoveštavaju da ima razloga da se veruje da se gradi baza za dalje pregovore o Sporazumu o ograničenju strateškog naoružanja, smatraju ruski eksperti.

Vojni komentator, penzionisani pukovnik Viktor Baranec kaže za Sputnjik da se takav zaključak nameće, sudeći po tome što su Putin i Tramp u razgovoru s novinarima pominjali temu kontrole naoružanja. On objašnjava zbog čega je važan Sporazum o ograničenju strateškog naoružanja, poznat i kao „Start 3“ ili „Novi start“.

„Zato što, ako se ne produži ’Start 3‘, možemo reći da je nuklearno obuzdavanje puklo, a i američki analitičari odlično znaju da ako Rusija istupi iz sporazuma, Amerika će se naći u veoma ozbiljnom položaju. Možemo zaključiti: ako želimo trajni mir, dve glavne nuklearne države moraju aktivnije da zbliže pozicije i da se dogovaraju o novim pravilima igre“, uveren je Baranec.

Kontrola oružja, Sirija, Ukrajina…

Sastanak Putina i Trampa, održan na marginama samita G20, trajao je sat i po, a teme su pored bilateralnih odnosa i kontrole naoružanja bile i Sirija, Ukrajina…

Predsednici su izjavili da su obe strane, kao i čitav svet zainteresovani za poboljšanje odnosa dveju zemalja, a Putin je, kako je saopštio njegov pomoćnik Jurij Ušakov, pozvao svog američkog kolegu na proslavu 75. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, na šta je Tramp pozitivno reagovao.

Pozitivna očekivanja od susreta lidera Rusije i Amerike su se opravdala, strane su razmotrile najvažnija globalna pitanja, kaže šef spoljnopolitičkog odbora Saveta Federacije Konstantin Kosačov. Njegov zamenik Vladimir Džabarov kaže da je dobro što je održan sastanak u punom formatu, što je samo po sebi korak unapred, imajući u vidu da se Putin i Tramp nisu neko vreme sretali, a da se nakupilo problema koji se ne mogu dalje odlagati, poput Irana, Sirije, Ukrajine.

Nema pogoršanja odnosa

„Najvažnije je da se pregovori vode, da ima kontakata i to već govori da nisu opravdana strahovanja da će doći do daljeg pogoršanja odnosa. Lideri su zaključili da treba razgovarati, tim pre što je Tramp odavno rekao da ima i o čemu. Što se tiče Putina, on nikada nije krio da je Rusija spremna na dijalog i na diskusiju o gorućim pitanjima“, ističe Džabarov.

Prema rečima šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, potvrđena je, čak i inicirana želja da se razgovara o širokom spektru problema, počev od ekonomije do strateške stabilnosti, a atmosfera je na samitu izuzetno konstruktivna.

Prema navodima Bele kuće, među temama su bili i Iran i Venecuela, a predsednici su se saglasili da je poboljšanje odnosa u interesu obeju zemalja, ali i celog sveta. Putin i Tramp su se, kako se dodaje, na sastanku dogovorili da nastave pregovore o kontroli naoružanja, dok „Blumberg“ navodi da je Tramp tom prilikom rekao da u novi model kontrole nad naoružanjem treba uključiti i Kinu.

Potreban je oprez

Međutim, Aleksej Podberjoskin, direktor Centra vojno-političkih istraživanja MGIMO, poziva na oprez kad je reč o pregovorima o kontroli naoružanja sa Trampom.

„Tramp će još jednom pokušati da preispita sve sporazume u svoju korist. Zato on prvo kategorički postavlja neprihvatljive uslove, a onda odstupa od njih. Prvo kategorički kritikuje neki sporazum, a onda pravi korak unazad i pokušava da nam nametne svoje uslove da bi se ponovo napravio dogovor“, objašnjava ovaj ekspert.

Podberjoskin ipak smatra da je sasvim moguće produženje „Starta 3“, „jer je za Amerikance svaki dogovor o smanjenju i ograničenju naoružanja isto tako sredstvo za sticanje nadmoći kao i trka u naoružanju“.

„Zato je potpisivanje sporazuma moguće ukoliko mi pristanemo na ustupke kojima Amerikanci mogu da steknu neku prednost“, primećuje naš sagovornik.

Trampu vezane ruke

Viktor Baranec podseća da Trampu vezuje ruke veliki broj političkih protivnika. U kongresu ima ozbiljnu opoziciju, a on ne želi sam da donosi odluke, dok je Putinova pozicija jasna — on ima podršku i Dume i Saveta Federacije i čitavog naroda koji želi mir i otopljenje rusko-američkih odnosa, kaže Baranec.

„Očigledno je jedno, da će Tramp morati da se angažuje na tom polju, jer se ti problemi ne mogu skinuti sa dnevnog reda uoči američkih predsedničkih izbora. Dok u sferi ekonomije, radnih mesta i sličnog Tramp još ima čime da se pohvali biračima, u oblasti međunarodnih odnosa on sve više sebe gura u ćošak. Zahvaljujući Trampu, SAD su se posvađale s čitavim nizom zemalja i zato će on morati da povuče neke realne poteze“, prognozira Baranec.

