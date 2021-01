Stotine ptica uginulo u tokom novogodišnje noći (video, foto)

U prestonici Italije Rimu na stotine ptica uginulo je nakon vatrometa koji je ispaljen za novogodišnju noć, a najverovatnije su umrle od straha, saopštila je grupa za zaštitu životinja.

Snimci ulica u blizini glavne železničke stanice u Rimu prikazali su veliki broj ptica, uglavnom čvoraka, kako beživotno leže na zemlji, objavio je AP, prenosi Tanjug.

Kako navodi Korijere dela sera, na stotine mrtvih ptica ležale su na ulicama između stanice Termini, Eskvilino i Via nacionale u centru italijanske prestonice, a pravi tepih mrtvih životinja prekrivao je kolovoz i trotoare.

Uzrok smrti još uvek nije poznat, ali iz Međunarodne organizacije za zaštitu životinja navode da je verovatno povezan sa glasnim zvukom vatrometa i petardi u kraju bogatom drvećem u kojem mnoge ptice svijaju svoja gnezda.

Portparolka ove organizacije tvrdi da je moguće da su ptice umrle od straha.

One mogu da polete zajedno i da udaraju jedna o drugu ili da udare u prozore ili dalekovode, a takođe mogu da umru i od srčanog udara, navodi ona.

In una via di Roma sono stati trovati morti un centinaio, se non di più, di uccelli morti a causa dei botti. pic.twitter.com/aiRbtXVl2p

— ele🤍 (@tulipesel) January 1, 2021