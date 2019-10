Stravičan prizor: Srušio se nadvožnjak, zdrobljeni automobili, 3 mrtvih (video)

Troje ljudi je poginulo a dvoje je povređeno kada se srušio nadvožnjak na auto-putu u gradu u istočnoj Kini, javile su danas lokalne vlasti.

Katastrofa se dogodila u mestu Vuksi, u istočnoj kineskoj provinciji Đangsu, oko sto kilometara severozapadno od Šangaja.

Prema preliminarnoj istrazi jako natovaren kamion izazvao je rušenje mosta, prenose gradske vlasti Vuksija preko društvenih mreža.

Državna televizija CCTV javlja da je kamion nosio teret od 187 tona na nadvožnjaku gde je maksimalna dozvoljena nosivost 65 tona.

Video snimci koje su kineski mediji objavili preko interneta pokazuju kako nadvožnjak popušta i pada na vozila ispod. Takođe se na snimcima vide dva automobila potpuno zdrobljena, i farovi kako vire iz velikog bloka sivog betona.

Uništena su tri vozila, među kojima jedno koje je bilo prazno parkirano sa strane. Tri osobe poginule su u dva druga vozila, navele su gradske vlasti.

Kina je ove godine imala ozbiljne industrijske i saobraćajne nesreće uprkos naporima da se pojača bezbednost, prenosi agencija AP.

Three killed, two injured after road bridge collapses in E #China pic.twitter.com/mHDHhdmDsS

— CGTN (@CGTNOfficial) October 11, 2019