Stravična nesreća na pruzi: Troje dece stradalo u sudaru automobila i voza (foto)

Vozač i troje dece koja su se nalazila u kolima stradali su kada se automobil zabio u voz na pružnom prelazu u Avnej-Val-d“Oru na istoku Francuske, objavile su danas lokalne vlasti, prenosi Rojters.

3 Children Among 4 Killed After Train Smashes Into Their Car In France https://t.co/6KGkOYc5mn pic.twitter.com/Q767KtzcUu

