Stravična nesreća: Poginule bivše odbojkaške zvezde i njihove ćerke (foto)

Bivše zvezde američke univerzitetske odbojke Lesli Druri Prater i Ceri Urton MekKau poginule su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći sa svojim dvanaestogodišnjim ćerkama Rijan Prater i Kejsi MekKau.

Putovale su na odbojkaški turnir u Kanzas Siti, a nesreća se dogodila na autoputu šezdesetak kilometara od Sent Luisa u američkoj državi Mizuri u petak.

Do nesreće je došlo nakon što je vozač Forda izgubio kontrolu nad vozilom, prešao na suprotnu stranu puta i udario vozilo u kojem su bile bivše odbojkašice i njihove ćerke. Prater i jedna devojčica preminule su na licu mestu, dok su MekKau druga devojčica preminule u bolnici.

