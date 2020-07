Stravična smrt: Mladić nastradao u čeljustima velike bele ajkule (foto)

Dvadesetogodišnji ronilac smrtno je nastradao u čeljustima velike bele ajkule kod ostrva Frejzer u državi Kvinslend u Australiji, izvestio je AP.

A 20-year-old scuba diver has died after being bitten by a shark off Queensland's Fraser Island. #9Newshttps://t.co/Snj8j74wFI

