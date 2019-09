Stravičnan sudar autobusa i kamiona, sedam poginulih, mnogo povređenih (foto)

Najmanje sedam osoba je poginulo, a 28 je povređeno u sudaru putničkog autobusa PAZ i kamiona MAN u regionu Jaroslav, saopštila je pres služba regionalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.

7 killed, 28 injured in bus-truck collision in Yaroslavl region in west of Russia, Emergencies Ministry says. https://t.co/dvHAVgk3Bz pic.twitter.com/YTcXQyYgDH

— China Daily (@ChinaDaily) September 14, 2019