Stravične slike razorenog Haitija: Najmanje 227 žrtava, stotine povređeno ili nestalo (video)

Najmanje 227 osoba je poginulo, a stotine ljudi je povređeno ili se vode kao nestali u zemljotresu jačine 7,2 stepena Rihterove skale koji je ranije danas pogodio Haiti, saopštila je Civilna zaštita te zemlje.

BREAKING: A magnitude-7.2 quake caused severe damage in at least two cities in Haiti, cutting off communications and burying residents in the rubble of collapsed buildings pic.twitter.com/aRpF95WgVR

