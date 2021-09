Stravični snimci masakra: Studenti u panici iskakali kroz prozore

U pucnjavi u kampusu fakulteta u ruskom gradu Permu, poginulo je najmanje osam osoba, dok je najmanje 19 povređeno. Na snimcima sa društvenih mreža vide se studenti koji iskaču kroz prozor bežeći od napadača. Napadač je ranjen i nalazi se u bolnici, preneo je Rojters.

— RT (@RT_com) September 20, 2021