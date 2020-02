Stravično: Radnik pivare dobio otkaz, pa uleteo i pobio sedmoro ljudi (video)

U jednoj pivari u Milvokiju došlo do pucnjave. Lokalni mediji javljaju kako je došlo do pucnjave u zgradi Molson Korsa u kojoj je ubijeno sedam osoba, prenose mediji.

Kako javlja ABC, muškarac koji je pucao po pivari je bivši radnik. Kako su im otkrili izvori iz policije, muškarac je otpušten tokom dana, a onda se vratio u pivaru s pištolje.

