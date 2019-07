Sukobi kod Bele kuće, levičari zapalili američku zastavu (foto, video)

Grupa levičara zapalila je u četvrtak američku zastavu ispred Bele kuće i sukobila se sa pristalicama predsednika Donalda Trampa.

#RevCom Joey Johnson Arrested for Burning Flag in Front of White House pic.twitter.com/aAUR0axn37 — WBAI 99.5 FM (@WBAI) July 5, 2019

Incident se dogodio uoči proslave Dana nezavisnosti.

Protesti, koji su se pretvorili u nasilne sukobe, održani su u blizini parka Nešnal mol, gde su se pristalice Trampa okupile kako bi uživale u vatrometu i slušale govor predsednika povodom obeležavanja 4. jula, prenosi Si-Ei-En.

Joey Johnson was just arrested by the Secret Service after burning an American flag outside the White House #FourthofJuly https://t.co/clKzyda5aL pic.twitter.com/wESjDL319x via @stevennelson10 — Ferguson Liveuamap (@fergusonlum) July 4, 2019

Demonstranti iz Revolucionarne komunističke stranke, predvođeni aktivistom Džoijem Džonsonom, zapalili su američku zastavu i uzvikivali „Amerika nikada nije bila velika“.

Ubrzo je intervenisala bezbednosna služba i ugasila požar.

Nakon toga, demonstranti su se sukobili sa grupom pristalica Trampa, koji su počeli da uzvikuju „Tramp 2020“.

"Led by radical activist Joey Johnson, a group from the Revolutionary Communist Party, USA, linked arms and set an American flag on fire outside as they chanted, “America was never great.” " pic.twitter.com/Yl9zSScusB — a flying monkey❌🇺🇸🐸 (@aflyingmonk3y) July 5, 2019

Tajna služba uklonila je mnogobrojne učesnike protesta, uključujući i Džonsona, sa lica mesta i stavila im lisice.

U saopštenju Revolucionarne komunističke stranke potvrđeno je da je Džonson uhapšen.

(Tanjug)