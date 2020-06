Sukobi u Londonu kod rezidencije premijera, policajka se zakucala konjem u semafor (video)

Policija i demonstranti sukobili su se u subotu uveče u blizini rezidencije britanskog premijera u Londonu tokom protesta zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda, a u sukobima je povređeno deset policajaca.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi kako je jedna policajka iz konjičke jedinice pala sa konja nakon što je udarila u semafor, prenosi Skaj njuz.

Ona je ostala da leži na zemlji, a konj je nastavio da trči ka demonstrantima.

Hospitalizovana je, ali nije životno ugrožena.

Ouch! A mounted police officer was thrown from their horse during today's #BlackLivesMatter solidarity protest in London. pic.twitter.com/0rNSmRIzvI

Policija je saopštila da je deset policajaca povređeno u subotu u sukobima sa demonstrantima u Londonu, dok je ukupno 23 policajaca povređeno tokom protesta prethodnih dana.

Zbog nasilja na londonskim protestima povodom smrti Afroamerikanca DŽordža Flojda, koji je ubijen prilikom hapšenja u Mineapolisu, u subotu je uhapšeno 14 osoba.

Policija navodi da se očekuje još hapšenja.

To the thousands of Londoners who protested peacefully today: I stand with you – and I share your anger and your pain.

To the tiny minority who were violent – you endangered a safe and peaceful protest and let down this important cause.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/KObgaC5F2N

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 6, 2020