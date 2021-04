Svaki četvrti bi „pobegao“ iz gastronomije

BEČ – Gastronomija u Austriji je privredna grana koja je najteže pogođena korona krizom, pošto su ugostiteljski I hoteljerski objekti zatvoreni od 2.novembra usled mere zaključavanja.

I pored svih mera pomoći koje je odobrila vlada Austrije toliko dugi period zatvaranja je ostavio duboke tragove u gastronomiji i hoteljerstvu, ističe Jirgen Pihler izdavač strukovnog časopisa „Rolling Pin“.

Taj časopis je objavio istraživanje koje je pokazalo da 25,33 odsto zaposlenih u toj privrednoj grani želi što pre da je napusti, odnosno promeni zanimanje.

Kao glavni razlog za promenu posla oni navode nedostatak perspektive usled korone, kao i izostanak primanja, pošto pomoć države ne pokriva izostali bakšiš.

Izostanak primanja za 41,8 odsto zaposlenih u gastronomiji znači da imaju nedovoljno novca na raspolaganju za život, a svega 7,1 odsto je navelo da im bakšiš nije bitan.

Pihler ukazuje da u proseku zaposleni u gastronomiji i hiteljerstvu dobija 284 evra bakšiša mesečno, što je oko 15 odsto ukupnog primanja.

„Ako se uzme u obzir i smanjenje plate na osnovu prijave na skraćeno radno vreme, u visini od 10 do 20 odsto, onda im nedostaje 25 do 35 odsto uobičajenih prihoda, što je daleko veće smanjenje nego u bilo kojoj privrednoj grani“, objasnio je on.

Kako se navodi, pošto je i pre korona krize nedostajala stručna radna snaga ovoj privrednoj grani predstoji nedostatak radne snage.

(Tanjug)

