Svedok: Flojd se nije opirao hapšenju, pokušavao je da smiri situaciju (VIDEO)

Muškarac koji je bio sa Džordžom Flojdom u noći kada je umro rekao je da se njegov prijatelj nije opirao hapšenju i da je umesto toga pokušao da razreši situaciju pre nego što su mu stavili lisice i molio za vazduh dok da mu je policajac kolenom pristiskao vrat i držao ga prikovanog za zemlju.

Moris Lester Hol, dugogodišnji Flojdov prijatelj, bio je sa Flojdom u automobilu kada su im 25. maja prišli policajci koji su se odazvali na poziv da neko koristi falsifikovane novčanice u prodavnici.

Hol je za Njujork Tajms (New York Times) rekao da je Flojd pokušavao da pokaže da ne pruža otpor.

„Čuo sam ga kako moli policajca: ‘Molim vas, čemu sve ovo'“, izjavio je Hol.

On je ključni svedok u zvaničnoj istrazi koja se vodi protiv četvorice policajaca koji su hapsili Flojda.

Derek Čuvin, policajac belac koji je nastavio da pritiska kolenom Flojdov vrat čak i kad je on prestao da se pomera, optužen je za ubistvo drugog stepena, ubistvo trećeg stepena i ubistvo.

Trojica ostalih policajaca optuženi su za pomaganje i omogućavanje ubistva. Sva četvorica su otpuštena.

Još jedna žena je bila u automobilu sa Flojdom, ali Hol je rekao da ne zna njeno ime.

Hol, čiji identitet nije otkriven do izveštaja Tajmsa, rekao je da je situacija brzo eskalirala, da je policija zgrabila Flojda, ubacila ga na zadnje sedište policijskog auta, odvukla ga natrag, a zatim mu je policajac „skočio na zadnji deo vrata“.

Kako je još rekao, posle tih dogadjaja Flojd je ubačen u kola hitne pomoći i on nije znao da je njegov prijatelj umro sve do sledećeg dana, kada je na Fejsbuku video snimak.“Nikada neću zaboraviti šta sam video tog dana. Plakao je sve vreme i tražio pomoć jer je umirao. Sećaću se straha u njegovim očima zato što je bio kralj. To me je uznemirilo, da vidim kako odrastao čovek plače pre nego što će umreti“, rekao je Hol.

Hol (42), rekao je da je uhapšen u ponedeljak po poternici zbog posedovanja vatrenog oružja, nasilja u porodici i posedovanja droge.

Posle hapšenja, istražitelj iz Minesote satima ga je ispitivao o Flojdovoj smrti.https://www.youtube.com/watch?v=ZWzkgKPZWcw&bpctr=1591382592

(Beta)

