Tači: Na Kosovu ništa neobično, greška što nismo i ranije

NJUJORK – Kosovski predsednik Hašim Tači rekao je večeras, na sednici Saveta bezbednosti UN da je na Kosovu situacija mirna, normalna i da je Priština pogrešila samo u tome što je pet godina čekala da donese odluku o formiranju vojske.

„Desila se normalna, pravna, pravedna odluka. Ukoliko je Kosovo pogrešilo, to je zato što je čekalo pet godina, i to bespotrebno, za formiranje vojske. Odluka je zakasnila, ali nikako nije pogrešna. Kasnili smo, jer smo čekali dobru volju od onih koji do sada to nisu pokazali“, rekao je Tači na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti UN o Kosovu.

Tači tvrdi da Priština prošle nedelje nije donela nijednu odluku koja je u suprotnosti sa Rezolucijom 1244 i planom Martija Ahtisarija, ustavom Kosova i međunarodnim pravom.

„Stav 15 Rezolucije govori samo o demilitarizaciji OVK, što je završeno u rekordnom roku u septembru 1999, bez ijednog incidenta“, rekao je Tači.

Tvrdi i da Kosovo ima „apsolutno pravo da ima vojsku“ i da je formiranje vojske volja građana Kosova, „svidelo se to nekom ili ne“

„Srbija se naljutila, ali ne i građani Kosova“, kaže Tači, dodajući da će kosovska vojska doneti više mira i stabilnosti, da će braniti svakog građanina na celoj teritoriji Kosova, bez obzira na jezik koji govori, i da tranformacija KBS „nije pretnja i neće biti prema bilo kome“.

Rekao je i da mu je žao što Srbi na Kosovu ne učestvuju u kosovskoj vojsci i što su mnogi napustili KBS.

Poručio je Beogradu da je Priština spremna za dijalog i „konačni sporazum“ i da će, ako se ne iskoristi ovaj „istorijski trenutak“, svi biti na gubitku.

