Tako se radi u svetu: Predsednik kažnjen zbog nenošenja maske (foto)

Čileanskom predsedniku Sebastijanu Pinjeri napisana je kazna od 3.500 dolara nakon što je pozirao za selfi bez maske pored slučajne prolaznice na plaži, preneo je Rojters.

Chilean President Sebastian Pinera has been slapped with a $3,500 fine after posing for a selfie on the beach with a bystander without wearing a mask.

Pinera apologised and turned himself in shortly after the selfie surfaced on social media in early December. pic.twitter.com/DaaaJjehc4

— BFM News (@NewsBFM) December 19, 2020