Tanasković: Dolazak pape u SRB bio bi višestruko koristan

PODGORICA – Univerzitetski profesor, književnik i bivši diplomata Darko Tanasković izjavio je da nije siguran da li je došlo vreme da poglavar Rimokatoličke crkve papa Franja poseti Srbiju, ali da bi je, kako navodi, možda mogao posetiti i da bi njegov dolazak bio višestruko koristan.

Tanasković je za podgorički portal Borba rekao da je papa Franja jedini do sada koji bi, pod određenim precizno dogovorenim uslovima, mogao doći u posetu Srbiji i da takvog posle njega verovatno zadugo neće biti.

On je to rekao u odgovoru na pitanje da li je došlo vreme da rimski papa poseti Beograd i kako gleda na taj eventualni čin, napominjući da to govori bez ikakvog prejudiciranja bilo čega, jer za to, nema dovoljno informacija, a ni kompetencije.

Ističe da njegovo lično mišljenje o ovoj izuzetno kontroverznoj temi nije naročito bitno i ukazuje da „nije tajna da je glavna prepreka dolasku naslednika na katedri Svetog Petra nespremnost Srpske pravoslavne crkve da ga pozove, iako i među našim jerarsima u tom pogledu postoje nijansirani stavovi“.

„Razlozi za rezervisanost naše crkve su poznati i shvatljivi. A papa svoje posete uvek smatra i državnim i pastoralnim, što je u logici dvojne, duhovne i svetovne prirode njegovog vrhovništva“, pojašnjava Tanasković.

Podseća da je papa Franja nedavno boravio u pravoslavnoj Grčkoj bez crkvenog poziva, ali i bez demonstrativnog protivljenja Atinske arhiepiskopije.

Težište njegove misije, napominje Tanasković, bilo je humanitarno, povezano sa odnosom prema migrantima, ali se u opštem smislu i izvinio zbog istorijskih ogrešenja katolika o pravoslavnu braću u Hristu, što se u Grčkoj prvenstveno vezuje za strašno krstaško razaranje Konstantinopolja 1204. godine.

„Ali, srpska negativna iskustva sa Vatikanom i, posebno, Katoličkom crkvom u Hrvatskoj, drugačija su i, što je veoma bitno, svežija, a u određenom vidu traju i danas. Na državnom nivou u poslednje vreme je došlo do ubrzavanja diplomatske dinamike u bilateralnim srpsko-vatikanskim odnosima, ministar spoljnih poslova Nikola Selaković posetio je Svetu Stolicu, a njegov kolega, sekretar u Državnom sekretarijatu za odnose sa državama Pol Galager u neuobičajeno kratkom roku uzvratio mu je posetu, da bi pre nekoliko dana i uticajni prelat Vinčenco Palja bio primljen u Vladi Srbij“, naveo je Tanasković i dodao:

„Očigledno je da obostrano postoji svest o potrebi učvršćivanja i unapređivanja odnosa, pogotovo u kontekstu regionalnih zbivanja i procesa. Videćemo šta će to sve doneti…“.

(Tanjug)

